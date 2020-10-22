Мастерский подход: жена Алека Болдуина через месяц после родов похвасталась тонкой талией

Чуть больше месяца назад — 8 сентября 2020 года — голливудский актер Алек Болдуин снова стал папой, его жена Хилария родила звездному супругу пятого ребенка.

Но впечатление производит не плодовитость 36-летней женщины, а ее фигура. Хилария является инструктором по йоге и регулярно демонстрирует свое подтянутое тело в социальных сетях. На днях она запечатлела себя в спортивном топике, показав плоский живот и тонкую талию. Глядя на это совсем не верится, что эта женщина родила всего месяц назад.

Известно, что миссис Болдуин работает инструктором по йоге уже много лет, но такие невероятные преображения являются лучшим резюме для тренера.

больше по теме Алек Болдуин пошутил на вручении кинопремии, что оставил детей камердинеру Актер появился на торжественном мероприятии в обществе своей супруги Хиларии.

Добавим, что супруги очень хотели завести пятого ребенка, но судьба как будто заявила им, что лимит исчерпан: в 2019 году у Хиларии дважды случался выкидыш. И все же пара не сдавалась и добилась своего. Так на свет появился малыш Эдуардо.