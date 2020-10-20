Дочь Анастасии Заворотнюк в черном мини-платье похвасталась длинными ногами

Как и знаменитая мама, Анна Заворотнюк вдохновляет своих фанатов на частые комплименты. Недавно в личном профиле дочери исполнительницы роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня» появился свежий снимок модели в черном облегающем платье длины мини.

Девушка позировала со своей собачкой в приталенном платье с асимметричными плечами и показала подтянутое тело. Анна любит делиться фотографиями и видео с тренировок и занятий фитнесом. Благодаря физическим нагрузкам дочь артистки Заворотнюк не боится открытых нарядов.

Фанаты знаменитости остались в восторге от такого появления Анны:

«Какая красотка!», «Обожаю эту фотку!», «Аня, красотка!», «Красивая фигура!», «Прекрасно выглядите, Анна!», «Аня, как статуэтка! Куколка!».

Напомним, что Анна родилась в семье актрисы Анастасии Заворотнюк и миллионера Дмитрия Стрюкова. Впервые стала популярна в 16 лет, когда вышла в свет с знаменитой родительницей. Также Анна известна романоми с музыкантом Егором Кридом и сыном латышского миллионера Бислана Абдулмуслимова Мансуром Джамалдаевым.