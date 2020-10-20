Звезда «Холопа» Ольга Дибцева рассказала о своей любимой тренировке для похудения

19 октября актриса Ольга Дибцева поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью: она снова попала в фитнес-клуб, открывшийся после карантина. По словам 34-летней артистки, она многие месяцы провела в подобном заведении, приводя свое тело в порядок на тренажерах. Известно, что во время беременности звезда «Холопа», «Мылодрамы» и «Дела следователя Никитина» набрала лишний вес, а потом усиленно худела в спортзале.

В свежем посте актриса поделилась «эффективной жиросжигательной тренировкой», которую ей подсказал один именитый тренер. Это кардио-упражнение, которое предполагает часовое занятие на беговой дорожке.

«Первые 10 минут я иду со скоростью 6 км/ч, потом следующие 20 минут чередую бег с ходьбой (6–9 км/ч), потом следующие 10 минут только иду со скоростью 6 км/ч и снова бегаю по той же схеме. Попробуйте!» — написала Дибцева, отметив, что кардио — это ее любимые тренировки.

Teleprogramma.pro решила уточнить у фитнес-эксперта Эдуарда Каневского, насколько это эффективное упражнение и действительно ли оно помогает избавиться от лишнего веса.

«Это, так называемая, интервальная тренировка, когда человек меняет уровень нагрузки, заставляя организм находиться в стрессе из-за того, что меняется частота сердечных сокращений. Метод неплохой, но, как правило, его применяют люди, у которых уже есть определенный тренировочный опыт, и их организм уже адаптировался к обычным нагрузкам, поэтому нужен новый стресс».

Специалист напомнил, что бег может быть противопоказан людям с серьезным ожирением, а также страдающим от заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Ну а для тех, кто мечтает похудеть, Каневский отметил, что 70% эффективной потери веса заключается диете, а «чудодейственных» тренировок просто не существует.

Справка Teleprogramma.pro

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт, теле- и радиоведущий, писатель, мастер спорта и чемпион Москвы по становой тяге, член Ассоциации профессионалов фитнеса. Входит в тройку лучших тренеров фитнеса России.