«Я вернулся»: Пригожин показал, как поддерживает форму в фитнес-зале

Недавно Иосиф Пригожин объявил, что они с Валерией ушли на самоизоляцию, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Артисты отменили все мероприятия и находятся дома. Видимо, продюсер решил провести это время с пользой для здоровья и вновь начал заниматься спортом. В своем Instagram он опубликовал короткий видеоролик, на котором выполняет жим лежа.

«Вот уже неделя, как я снова вернулся в фитнес-зал. Вхожу в режим», — написал Пригожин.

Накануне стало известно, что Валерия впервые станет бабушкой. Ее младший сын Арсений объявил о том, что они с женой ждут ребенка. Ранее эту информацию опровергала вся семья артистки, в том числе и сам Пригожин.