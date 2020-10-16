«Набираем массу»: Лазарев и Самбурская не вылезают из спортивного зала

Недавно Павел Прилучный показал результат собственных тренировок. Актер продемонстрировал накаченное тело и вдохновил своих подписчиков. Оказалось, не только их. На днях на личных страницах артистов Настасьи Самбурской и Сергея Лазарева появились кадры из фитнес-зала.

Поп-исполнитель сделал фото на фоне гантель и железных «блинчиков», а «звезда» сериала «Универ» продемонстрировала упражнение на ягодицы. Судя по заявлениям знаменитостей, они пришли на тренировку не в первый раз. Однако оба за время карантина, как и их коллега Прилучный, немного подзапустили себя. Теперь Самбурская и Лазарев готовы оттачивать каждый «кубик» на прессе.

«Набираем потихоньку массу», — написал в своем микроблоге отец двоих детей.

Настасья поддержала Сергея и подчеркнула:

«Наращиваю потерянное мягко».

Отметим, что не так давно композитор Эмин Агаларов тоже похвастался фотографией накаченного тела в зале. А Ольга Бузова всерьез заявила, что начнет заниматься боксом. Об этом девушка сказала в день рождения президента. Телеведущая поблагодарила Владимира Путина за развитие спорта в стране.