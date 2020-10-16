Участие Влада Соколовского в «Ледниковом периоде» оказалось под угрозой из-за травмы спины

Влад Соколовский может покинуть шоу «Ледниковый период» из-за травмы спины. Как сообщил источник в окружении артиста, во время подготовки к новому эфиру телепроекта певец повредил спину, из-за чего теперь не может выполнять поддержки. В сториз 29-летний мужчина выложил несколько тревожных видео, на которых говорит о том, что может покинуть популярную передачу.

«Ситуация патовая, мне снова и снова выбивает спину. Пока я не понимаю, как мне быть. Если это и дальше будет вредить здоровью, я буду вынужден отказаться от участия в проекте», — сказал Влад.

Молодой человек обратился за помощью к врачам, и пока его тренировки на льду продолжаются. Но, как известно, больная спина — это не шутка. Если Соколовский уйдет, то «Ледниковый период» лишится очень яркой пары, ведь его партнерша — олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

Кстати, участие Влада в ледовом шоу уже было на грани срыва. В самом начале проекта он получил серьезную травму колена и был вынужден прервать тренировки на две недели.