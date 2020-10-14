«Йога мне больше подходит»: Любовь Успенская рассказала о своих фитнес-тренировках

В свежем интервью порталу Teleprogramma.pro 66-летняя певица Любовь Успенская рассказала, что в отличие от других звезд шоу-бизнеса пережила карантин отлично. У артистки появилось много времени, чтобы заняться делами, которые раньше она не успевала или оставляла на потом. В частности, в этом году она впервые увидела цветение своего сада и полноценно насладилась этим процессом. Раньше из-за гастролей она не имела возможности оценить результаты своих трудов.

Также карантин помог женщине вернуться к спорту и, как следствие, похудеть. Стоит отметить, что дома у звезды есть все условия для тренировок.

«Занималась фитнесом, делала массаж, плавала в бассейне, много ходила, гуляла на свежем воздухе, — поделилась Успенская. — И я всегда соблюдаю правильное питание. Я и сейчас стараюсь всему этому посвящать время, только вот подумываю вместо фитнеса вернуться к йоге. Йога мне больше подходит. На фитнес я только растрачиваю энергию, а с йогой у меня получается ее сохранять и гармонизировать».

На вопрос, как певице удается улучшить настроение и самочувствие, она ответила, что привыкла вкусно и правильно завтракать, ни в коем случае не унывать и много работать. Также она призналась, что уже давно не пьет алкоголь. Женщина считает, что необязательно употреблять горячительные напитки, чтобы отдохнуть и расслабиться. Да и расслабляться ей, по словам артистки, совершенно некогда — она даже ночью фонтанирует новыми идеями для творчества.