«Я терпеть не могу тренироваться»: звезда «Ворониных» рассказала, почему занимается спортом

На днях звезда «Ворониных» Екатерина Волкова опубликовала график своих спектаклей на октябрь, и он вышел довольно насыщенный, это не считая съемок в телепроектах. Откуда 38-летняя артистка берет столько сил для работы? На этот вопрос она ответила в свежем посте в Instagram 13 октября.

По словам женщины, ее заряжают энергией занятия спортом, причем дело не столько в самих упражнениях, сколько в победе над собой.

«Я терпеть не могу тренироваться, — призналась актриса. — Каждый раз это настоящая победа над собой. Именно это усилие, которое я предпринимаю, — заняться спортом и побороть свою лень — дает мне очень много сил. Выходя из спортзала, я говорю себе: «Ну, вот! А ты боялась!» И весь мой день дальше проходит легко и весело, ведь единственное сражение на сегодня я выиграла».

Отвечая на вопросы поклонников в Stories микроблога, Екатерина добавила, что не любит бег, зато обожает сладкое и кофе. Также артистка призналась, что не решилась бы на прыжок с парашютом.