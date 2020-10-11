«Ему будет хорошо»: Лейсан Утяшева показала интересные позы на зарядке с Анной Седоковой

Павел Воля и Лейсан Утяшева провели тренировку для Анны Седоковой и Яниса Тиммы.

35-летняя телеведущая Лейсан Утяшева имеет большой спортивный опыт за плечами, который она старается передать другим людям. Именно поэтому знаменитость создала шоу «Зарядка с Лейсан».

Вместе со своим 41-летним мужем — Павлом Волей — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике учит знаменитые пары владеть своим телом и становиться физически крепче. В одном из последних выпусков проекта участие приняли певица Анна Седокова и ее третий муж Янис Тимма.

Примечательно, что новый избранник Седоковой, как и Утяшева, имеет спортивную карьеру. Тимма занимается баскетболом. Что касается их партнеров, Воля и Седокова стараются не отставать от любимых и тоже активно поддерживают физическую форму.

Так, во время онлайн-подключения Седокова узнала о новом упражнении, которое впечатлило всех участников зарядки. Лейсан Утяшева в позе «кошечки» продемонстрировала Анне парное упражнение на растяжку. Знаменитая гимнастка со словами «ему будет хорошо» наклонилась перед мужем, чем заметно смутила резидента «Comedy Club».

Напомним, что Павел Воля и Лейсан Утяшева поженились в 2012 году. Пара знаменита своими публичными признаниями в любви. Романтические слова Воли поклонники артиста разбирают на цитаты.