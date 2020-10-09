Упала и засмеялась: Бузова в облегающем трико и на коньках не устояла на льду 

Не секрет, что в программе «Ледниковый период» партнером Ольги Бузовой стал профессиональный спортсмен Дмитрий Соловьев. К слову, фигурист в одном из своих интервью заявлял, что они с поющей телеведущей занимаются по 4-5 часов и практически без перерыва. К таким нагрузка возлюбленная шоумена Давида Манукяна относится спокойно, с пониманием. Девушка знает, что тут как в поговорке: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда».

Ольга не раз говорила, что она готова работать на максимуме своих возможностей, чтобы доказать всем и главное себе самой, она может многое. Правда, на льду до первой репетиции Бузова вообще никогда не стояла. Поэтому проект стал для светской львицы своего рода испытанием. На днях поющая телеведущая поделилась с поклонниками в Instagram новым отчетом с тренировки. При этом девушка выразила надежду, что когда-нибудь она исполнит все элементы без ошибок. Стоит отметить, что первое выступление Бузовой на шоу жюри понравилось. Прокат пары оценила не только Татьяна Навка, но и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, известно, что добиться от нее похвалы очень и очень непросто. Об этом не понаслышке знает бывший подопечный Татьяны Анатольевны — олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Когда-нибудь я научусь кататься на коньках!! А Дмитрий Соловьев мне в этом поможет!! Да, Дим?!» — обратилась к своему партнеру певица.

На льду Бузова предстала в облегающем трико и на коньках. На фото видно, что телеведущая не устояла на льду, упала, и сразу же попыталась встать. Однако такое недоразумение на тренировке настроение Ольги нисколько не испортило. Девушка только посмеялась над собственной неуклюжестью. Ранее возлюбленная Давида Манукяна говорила, что на репетициях она чувствовала себя как «корова на льду».