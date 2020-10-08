Кто быстрее: страус попытался догнать лидера велогонки в ЮАР

В Сети обсуждают забавный инцидент, произошедший недавно на велогонке в ЮАР. Один из участников соревнования в национальном парке Кейп-Пойнт снял, как на трассу выбежал крупный страус. Птица целенаправленно побежала за лидером гонки, пытаясь его догнать. И, надо сказать, у нее были все шансы, но потом животное передумало стремиться к победе и сошло с дистанции.

«Я протиснулся мимо других гонщиков и запечатлел схватку Бена (лидера гонки. — Прим. авт.) и страуса, — рассказал автор ролика Дэниел Сасс. — Снимая разгоряченную птицу на телефон, держась одной рукой за руль, я был в абсолютном восторге от ее неловкого стиля бега. Затем страус безрассудно перебежал дорогу прямо передо мной, и мне показалось, что сейчас злая птица собьет меня, и покачусь я кубарем по асфальту».

По словам велосипедиста, лидер гонки, увидев своего преследователя, втопил еще быстрее. Страус не смог справиться с такой скоростью, устал и сдался. Почему он все-таки рванул за первым спортсменом, так и осталось неясным. Остановимся на том, что это был соревновательный дух.

Добавим, что максимальная скорость страуса составляет около 90 километров в час, но обычно они бегают в два раза медленнее.