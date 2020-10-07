«Сфокусироваться на удовольствии»: Настя Каменских записала видео тренировки для поклонников

Певица Настя Каменских часто делится с подписчиками видеоматериалами личных тренировок. Артистка не представляет свою жизнь без спорта. Недавно она опубликовала в своем профиле запись растяжки вместе с танцором Юлией Аладко.

«Как круто начинать утро с таких упражнений! Растяжка очень важна! Это гибкость и эластичность наших связок, суставов и мышц! Она способствует расслаблению тела и восстановлению как после тренировки, так и в обычное время. Это красивая осанка, стройность и женственность», — написала под видео Каменских.

Специалист по классической йоге и растяжке Ксения Иванова рассказала порталу Teleprogramma.pro, как правильно садиться на шпагат в домашних условиях.

«Например, левая нога уходит вперед, а правое бедро опускается. При этом делать нужно все медленно, под ладони подложить книги или йоговские «кирпичики», подойдет любой устойчивый предмет, хоть кастрюли. Главное — чтобы ладони легли на ровную поверхность. Опускаться нужно до неприятных ощущений. Ключевое слово — «до». Как только почувствовали, что стало больно, нужно перестать тянуться и просто подышать», — рассказала Ксения.

Эксперт добавила, что на каждую ногу необходимо сделать по три подхода. Важно также расслабляться после каждой попытки.

«Если делать упражнение с любовью к себе каждый день, то все получится. Не забывайте про концентрацию внимания — тогда не будет слез», — напомнила тренер.

Для женщин 40+ и 60+ Ксения посоветовала быть просто аккуратнее и заниматься с поддержкой. А после упражнений посидеть на пятках и снять напряжение.

«Никаких противопоказаний нет. Нужно фокусироваться на удовольствии, тогда захочется из раза в раз возвращаться к этой позе», — резюмировала Иванова.

Справка Teleprogramma.pro:

Ксения Иванова — инструктор классической йоги, опыт работы — 10 лет. Закончила школу классической йоги при Федерации йоги, обучалась в институте йоги города Москвы. Золотой и серебряный призер на международных турнирах классической йоги с 2013 по 2019 годы. Преподает йогу для начинающих, для детей, йогатерапию для позвоночника.