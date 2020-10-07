Латекс и силикон: киношники объяснили, как сделали из Киану Ривза брутального качка

В новом фильме «Билл и Тед снова в деле» худые актеры превратились в накаченных заключенных.

В конце лета 2020 года вышел фильм «Билл и Тед снова в деле», в котором Киану Ривз вернулся к своей культовой роли музыканта-лоботряса. В одном из эпизодов данной картины 56-летний актер предстал в образе брутального качка, с рельефными мускулами и крутыми татуировками. Однако в жизни мужчина далеко не такой накаченный. И вот в Сети появилось видео, которое рассказывает и показывает, как их худого Киану делали бодибилдера.

Речь, как вы поняли, не о суровых тренировках. На актера надели «костюм» из мышц, который был создан специально под его тело талантливым мастером по спецэффектам внешности Кевином Ягером. Особенно сочно смотрятся кадры, когда голых артистов обмазывают цветным латексом.

«Чтобы мышечные костюмы выглядели реалистично, Ягер и его команда вылепили тонкие прожилки и использовали аэрограф, чтобы нарисовать такие детали кожи, как поры, — передает издание Insider, подготовившее данный ролик. — Они использовали силикон для создания кожи, поскольку этот материал такой же полупрозрачный, как и человеческая кожа, и вспененный латекс под ним, чтобы помочь костюму двигаться как настоящее тело».

В видео также показано, как подобные костюмы использовались в других фильмах, в частности, для того, чтобы превратить красавчика Криса Хемсворта в «толстого Тора». Киношники прибегают к ним и тогда, когда нужно сделать героине беременный живот.

Кстати, Ягер поделился своим профессиональным секретом: если хочешь сделать подпрыгивающее мужское пузико, лучший способ — наполнить его бусинами.