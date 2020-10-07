«Фитнес-отчет за неделю»: Валерия похвасталась своей спортивной занятостью

Певица Валерия в свои 52 года выглядит достаточно молодо. Она тщательно следит за своим рационом, а также регулярно занимается фитнесом. И даже в период самоизоляции не позволила себе расслабиться. Звезда делилась фотографиями и видео своих домашних тренировок и даже приобщила мужа к занятиям.

На этот раз артистка представила поклонникам видео, в котором наглядно показано, как проходит ее неделя. Есть в ней место и для читмила — по воскресеньям певица позволяет себе вкусненькое и не тренируется.

«Краткий фитнес-отчет за прошедшую неделю», — подписала видеоролик звезда.

Поклонники в комментариях поразились мотивации Валерии и ее упорству. И отметили, что вдохновляются любимицей, когда лень идти на тренировку.

«Валерия вы, показали как надо уметь над собой работать, это просто огонь», «Трудяга !!!Смотреть удовольствие..!!Браво!!», «Валерия, какая Вы умничка», «Это восхищает», «Обожаю вас», — пишут люди.