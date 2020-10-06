«День начался активно»: Волочкова показала, как работает над укреплением мышц тела

44-летняя балерина уделяет время не только растяжке, но и укреплению мышц. Фитнес-эксперт Эдуард Каневский дал оценку упражнениям балерины.

Актриса балета Анастасия Волочкова привыкла выполнять множественные пируэты и прыжки. Но танцовщику мало хорошей растяжки, нужно иметь крепкий мышечный каркас . Именно потому Анастасия до и после репетиций, связанных с балетом, занимается еще и спортом в зале. Видео из тренажерного зала Волочкова опубликовала в одном из последних постов личного блога.

«До и после репетиции упражнения на тренажерах с весом помогают поддерживать тонус мышц. Сегодняшний мой день, как и каждый другой, начался активно», — написала под видеороликом Волочкова.

Отметим, что Анастасия делает упор на рост мышц. О том, что необходимо есть после тренировки, специально для Teleprogramma.pro рассказал мастер спорта по становой тяге Эдуард Каневский.

«Всем, кто тренируется в зале с целью набора мышечной массы, нужно помнить о правильном восстановлении и «стройматериалах» для мышц после тренировки», — объяснил спортсмен.

Фитнес-эксперт привел в пример бодибилдеров, которые всегда соблюдают определенный норматив по употреблению белковой пищи.

«Если вы регулярно тренируетесь в фитнес-зале, вам нужно употреблять не менее двух граммов белка на килограмм веса тела. Поэтому после силовой тренировки в течение 40-60 минут необходимо обязательно съесть какой-то белковый продукт», — уточнил Каневский.

По советам эксперта, можно выбрать рыбу, птицу, мясо или молочные продукты. Замечательной альтернативой вышеупомянутой пище станет протеиновый напиток.

«Норма приема белка составляет 30 граммов. Как раз столько содержится в протеиновом коктейле», — подчеркнул Каневский.

Также мужчина подчеркнул, что такой напиток быстрее усваивается. А через два-три часа можно поесть уже полноценно.

Справка Teleprogramma.pro:

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт, мастер спорта по по становой тяге.