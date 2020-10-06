«Только не жалейте, не надо»: Рудковская поделилась кадрами изнурительной тренировки сына

Саша Плющенко медленно, но верно идет к своей мечте — олимпийской медали.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram на страничке своего сына Гном Гномыча поделилась кадрами видео изнурительной тренировки наследника. На записи Саша Плющенко запечатлен на уроке хореографии, где ему тянут мышцы.

«Доброе утро. Только не жалейте, не надо. Это просто урок хореографии с педагогом Надеждой Валерьевной Поповой и другими спортсменами в академии «Ангелы Плющенко».

Яна Рудковская

На кадрах также можно услышать слова педагога Саши. «Все хорошо, давай. Вниз и колени поднимай. Давай, колени поднимай. Внутренние мышцы тяни наверх. Вот, молодец. А попу прижимай вниз, попу прижимай».

«Я в шоке. Почему мне всегда его жалко», «Это — профессиональный спорт! И такое для профессионального спорта нормально, я бы даже сказала, что это еще цветочки», — отметили пользователи.

Напомним, что Саша Плющенко пошел по стопам своего отца — двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его цель в будущем поехать на Олимпиаду и победить на соревнованиях по фигурному катанию.