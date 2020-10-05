«Я горжусь собой»: пышная австралийская актриса худеет с помощью утренних прогулок

Австралийская актриса и комик Ребел Уилсон показала результат своего похудения. В этом году 40-летняя пышечка решила активно взяться за тренировки и контроль питания. В мае она объявила, что хочет достигнуть веса в 75 килограммов. На фотографии, опубликованной 4 октября, она выглядит уже гораздо худее, чем в фильмах.

«Эта неделя была очень загруженной, но я три раза вставала очень рано, в 6 утра, и отправлялась в поход… Даже пробежала пару спринтов на 100 метров, чтобы увеличить пульс. Хотя мой спринт, вероятно, это чья-то медленная пробежка. Но я горжусь собой, и теперь всего в три килограмма отделяют меня от целевого веса!»

Поклонники звезды активно поддержали ее стремление в комментариях. Правда, уже через четыре часа актриса опубликовала видео, на котором она наслаждается пирожным. Ребел призналась, что балует себя сладостями один-два раза в неделю. Но, глядя на то, как на ней смотрится обтягивающее платье, понимаешь, что артистка на правильном пути.

Напомним, Ребел Уилсон снималась в таких американских фильмах, как «Холостячки», «В активном поиске» и «Отпетые мошенницы». А в кинотрилогии «Идеальный голос» она исполнила роль девушки по прозвищу Жирная Эми.

Teleprogramma.pro решила проконсультироваться с фитнес-экспертом, действительно ли утренние прогулки могу помочь похудеть. Звездный тренер Эдуард Каневский прокомментировал, что простая ходьба вряд ли поможет худеющему человеку добиться результата.

«Как правило, ходьба не является специализированной нагрузкой, которая может запустить процессы снижения жировой массы тела, то есть, похудения. Потому что ходьба не дает определенного стресса, который обычно создается во время тех же аэробных нагрузок. То есть при обычной ходьбе организм не выходит из зоны комфорта, не повышается пульс. Поэтому считать ходьбу нагрузкой, которая может помочь похудеть, не актуально».

Эксперт отметил, что, если у человека имеется избыточный вес, то ходьба, конечно, будет являться для него нагрузкой, но не достаточной для потери множества килограммов. Гораздо большее значение в плане похудения для таких людей имеет правильный рацион питания. Без него даже частые тренировки не дадут особого эффекта.

Справка Teleprogramma.pro

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт, теле- и радиоведущий, писатель, мастер спорта и чемпион Москвы по становой тяге, член Ассоциации профессионалов фитнеса. Входит в тройку лучших тренеров фитнеса России.