«Альфа-самец!»: звезда YouTube Пьюдипай похвастался рельефным прессом

Один из самых богатых и популярных блогеров YouTube — 30-летний швед Феликс Чельберг, он же Пьюдипай (PewDiePie) — своеобразно отметил окончание челленджа No Simp September. По окончанию сентября он выложил в Instagram фото, в котором показал результат своих тренировок, а именно шикарные «кубики» пресса.

Стоит сразу отметить, что челлендж, о котором идет речь, призывал мужчин весь сентябрь не оказывать знаки внимания сексуальным блогершам. То есть не лайкать и не комментировать их фото, не платить деньги за их стримы, а также не смотреть порно. В общем, не вести себя, как озабоченный мужик.

Похоже, что вместо всех этих действий Пьюдипай качался в спортзале, и результат на лицо. Хотя многие пользователи Сети восприняли этот пост в ином ключе — теперь их новым идолом стал Феликс, а не сексапильные красотки. «Теперь я гей», «Мой новый дом мечты — темная пустота прямо в центре пресса Пьюдипая», «Феликс — альфа-самец!», «Я не гей, но черт возьми…» — такие комментарии оставляют фанаты блогера.

Напомним, этот парень сделал себе имя на стримах своих прохождений компьютерных игр. То, как он выглядит сейчас, должно заставить многих «компьютерных червей» задуматься о своей фигуре, не так ли?