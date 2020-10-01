Утро с пользой: 57-летняя Дапкунайте в джинсах-бойфрендах отправилась на велопрогулку

В свои 57 лет Ингеборга Дапкунайте не только снялась в десятках культовых фильмов, она также участвовала в различных рейтинговых программах. При всем при этом у знаменитости оставалось время и на семью. Актриса воспитывает сынишку Алекса. О своем наследнике Ингеборга рассказывает крайне редко. В микроблоге артистка в основном публикует личные фото или снимки, на которых она запечатлена вместе с коллегами по творческой сцене.

Став мамой, Дапкунайте подметила, что открыла для себя новый особый мир — получив возможность окунуться в ту среду, которая была для нее чуждой. Ингеборга — очень заботливая мама. Она знает все, о чем мечтает и чего хочет ее ребенок. На первом плане у звезды — счастье Алекса.

«Осень, отдых, спорт», — актриса на велопрогулке продемонстрировала стильный образ.

Свое утро Дапкунайте предпочитает начинать с активностей. Так, артистка отправилась на велопрогулку, которая заменила ей полноценную тренировку. Ингеборга старается поддерживать здоровый образ жизни, следя не только за рационом, но и физическими нагрузками. В кадре верхом на «железном коне» актриса предстала в молочном теплом свитере и трендовых джинсах-бойфрендах с подворотами. Аутфит знаменитости дополнили кеды на шнуровке, а свои белокурые локоны она оставила распущенными.