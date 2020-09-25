Таксистка, школьница и Zivert: кого зрители увидят на кастинге «Танцев» в Ростове-на-Дону

За право участвовать в шоу будут бороться модель plus-size и строитель, танцующий вог.

26 сентября на канале ТНТ покажут кастинг в последний сезон шоу «Танцы», который проходил в Ростове-на-Дону. Стоит отметить, что создатели передачи вернулись в южный город впервые после пятого сезона.

«Ростов никогда не был скучным, всегда был интересным, это очень творческий город. Танцовщики здесь все время в поиске, и поэтому сегодня мы обязательно впечатлимся, я уверена», — сказала перед съемками наставница проекта Татьяна Денисова.

А помогла ей (а также Мигелю и Егору Дружинину) в поиске талантов популярная певица Zivert, чьи песни не раз становились музыкальной основой для выступлений участников этого шоу.

«Мне бы хотелось, чтобы в «Танцы» попадали люди с сильными историями, которые бы мотивировали всех, кто смотрит проект», — поделилась она.

И певица не была разочарована. В этом выпуске зрители увидят водителя такси Катю Мичурину, которая мечтает сменить работу на танцевальную карьеру. Другая участница, Ольга Корнева, пришла с похожей мечтой, только она трудится на заводе. Еще одним интересным участников кастинга стал строитель Марк Баленсиага, которому танец позволяет выглядеть так, как хочется.

Хотите еще больше сильных историй? На сцену «Танцев» поднимутся модель plus-size Лена Бам-Бам и 12-летняя школьница Таня Еремина. Попадут ли эти кандидат в последний сезон проекта? За кого из них наставники начнут борьбу уже на этапе кастинга?

Смотрите шоу «Танцы» 26 сентября в 20:00 на канале ТНТ.