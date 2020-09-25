Ляйсан Утяшева показала домашнюю тренировку для подтянутых ножек и ягодиц

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, 35-летняя Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram ряд упражнений «для подтянутых ножек и ягодичных мышц». Спортсменка и красавица указала, что это лучшая, по ее мнению, тренировка для упомянутых частей тела, которую легко провести дома. Чтобы ее повторить вам понадобятся фитнес-резинка, пуфик и книга (для поддержания прямой осанки).

Ляйсан посоветовала выбирать резинку по своим возможностям: тренирующийся должен чувствовать хорошую нагрузку, но при этом не должна страдать техника упражнений.

«Книга нужна для того, чтобы стопроцентно уследить за осанкой. Самый лучший способ не помогать себе плечами и не дергать головой. Попробуйте и приседать с ней — сразу почувствуете эффект».

В комментариях под постом, правда, не было волны восхищения. Подписчики Утяшевой принялись обсуждать ее излишнюю стройность.

Справка Teleprogramma.pro

Ляйсан Альбертовна Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачете по художественной гимнастике, обладательница Кубка мира, пятикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта. После завершения спортивной карьеры стала моделью, телеведущей и спортивным комментатором.