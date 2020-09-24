«Дожить бы до съемок»: Тодоренко показала свои падения на тренировках с Костомаровым

Телезвезда благодарит своего партнера за терпение и силу воли во время работы с ней.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко выложило видео со своими падениями во время тренировок на шоу «Ледниковый период». Напомним, что 30-летняя звезда экрана катается в паре с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым. И, судя по ролику, спортсмен не всегда доволен своей партнершей.

После очередных неудач Регина с виноватой улыбкой выслушивает наставления мужчины, а затем пробует снова. Стоит отметить, что некоторые элементы у девушки все же получаются. Например, растяжка ног уже позволяет ей делать красивые шпагаты. Но общим результатом звезда пока недовольна.

«Дожить бы до съемок, — пишет Тодоренко, подсчитывая количество синяков. — Спасибо Роману за терпение, силы и отменное чувство юмора. Прорвемся, надеюсь».

Кстати, после тренировки ведущая поспала всего два часа и отправилась в путешествие для съемок «Орла и решки». Удивительно, что при таком плотном графике у девушки еще остается время на маленького сына. Хотя недавно Регина пожаловалась, что слишком мало внимания уделяет крошке Майклу.