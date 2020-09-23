«Запрыгиваю в последний вагон»: после занятий на батуте Водонаева поняла, что пора лечить колени

22 сентября телезвезда Алена Водонаева поделилась коротким видео своих прыжков на батуте и тут же отметила, что, скорее всего, это было ее последний подход к данному спортивному снаряду. После его использования 38-летняя теледива вспомнила о своих проблемах с суставами и поняла, что ей пора заняться лечением ног.

«Прыгать мне нельзя, бегать тоже, весь спорт, связанный с нагрузкой на колени, — мимо, — призналась блогер в Instagram. — Начинаю заниматься вопросом своих коленок, которым мне было сказано заняться еще в 2016-м. Запрыгиваю в последний вагон с надеждой, что успела»

Алена пообещала подписчикам, что позже расскажет о своем лечении, а пока поделилась очевидной мудростью, что нужно ответственно относиться к своему здоровью и быть внимательным к слабым местам организма.

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Напомним, что Водонаева ведет активный образ жизни. В 2013 году она принимала участие в проекте «Танцы со звездами», и ее пара заняла второе место. В 2014-м зрители увидели ее на спортивно-игровом шоу «Дуэль», где она также взяла серебро. А еще раньше в телевизионной карьере Алены случилось шоу «Жестокие игры», из которого она выбыла, получив травму. Пожелаем звезде здоровья и новых достижений.