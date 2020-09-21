«Вряд ли вы назовете кого-то горячее!»: Дженнифер Лопес сразила фанатов фото в купальнике

Поклонники не могут поверить, что актриса по-прежнему выглядит так же молодо, как и на заре своей карьеры.

51-летняя Джей Ло не перестает баловать фанатов горячими снимками. На этот раз звезда опубликовала фото в мини-бикини. Лиф с тропическим принтом едва прикрывает пышный бюст певицы. Лопес в своем возрасте может похвастаться круглыми бедрами, упругой грудью и впечатляющим прессом. Пока более юные коллеги знаменитости создают идеальную фигуру в фотошопе, певица правильно питается и уделяет время активным тренировкам.

На снимке Дженнифер Лопес подняла руки к собранным мокрым волосам, продемонстрировав крепкие мышцы. Такому телу не грех позавидовать: публикация фото в бикини набрала уже более 4 миллионов лайков.

Поклонники и коллеги по цеху остались в восторге от соблазнительной фигуры: