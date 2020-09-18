«Королева пресса»: солистка группы IOWA похвасталась плоским животом, боксируя грушу

В середине сентября группа IOWA улетела в Турцию, чтобы дать там концерт и немного отдохнуть. 17 числа вокалистка коллектива Катя Иванчикова выложила в Instagram пост о муках творчества, но ее подписчиков больше привлекли фотографии, которыми певица подкрепила свои рассуждения. На этих снимках Екатерина в дизайнерском купальнике боксирует грушу в лучах заката, и заходящее солнце красиво освещает ее подтянутый живот.

На достоинства фигуры 33-летней артистки обратили внимание не только фанаты IOWA но и коллеги по сцене.

«Блин, твой пресс — это просто огонь. Так вообще бывает? Это незаконно!» — написала в комментариях певица Юлианна Караулова «Королева пресса», — добавила поэтесса Сола Монова. «Катюшиному прессу пора заводить свою страничку в «Инстаграм», — шутил еще один поклонник.

Добавим, что ранее Иванчикова признавалась в том, что уже много лет не может забеременеть. Девушка замужем за гитаристом из своей же группы, и пара подумывает взять ребенка из детдома.