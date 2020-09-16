«Надо сделать что-то хорошее для себя»: Хмельницкая села на шпагат на утренней тренировке

Алена Хмельницкая опубликовала в Instagram свежую фотографию, дав понять, что о таком утре она могла только мечтать. Не секрет, что экс-возлюбленная режиссера Тиграна Кеосаяна тщательно следит за своим имиджем. При этом знаменитость старается не забывать о правильном питании и занятиях спортом. В одном из своих интервью артистка призналась, что у нее нет универсального рецепта — как выглядеть молодо и привлекательно. Своей красоте, как говорит Хмельницкая, она скорее всего обязана именно хорошей генетике.

Разумеется, Алена ведет активный образ жизни. В свои 49 лет актриса может сесть на шпагат. И это Хмельницкая, как мама двоих дочерей, продемонстрировала в спортивном зале. Бывшая жена Тиграна Кеосаяна позанималась йогой, уделив особое внимание растяжке. Ко всему прочему, вслед за Анастасией Волочковой и Татьяной Навкой актриса продемонстрировала поперечный шпагат.

«Утром надо сделать что-то хорошее для себя», — написала Алена, пожелав подписчикам здоровья.

Напомним, что в детстве актриса занималась художественной гимнастикой и настольным теннисом. Но и сейчас по личной странице Хмельницкой в Instagram видно, что она ведет здоровый образ жизни.