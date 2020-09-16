Искусная соблазнительница: Полина Гагарина похвасталась рельефным прессом

Серебряный призер «Евровидения-2015» продемонстрировала фанатам точеную фигуру во время занятия спортом.

Певица и актриса Полина Гагарина опубликовала в Stories своего микроблога занятия фитнесом. На снимках экс-участницы «Фабрики звезд – 2» нельзя не заметить ее подтянутый пресс.

33-летняя мамочка не боится выставлять видео и фото — материалы в коротких топах и шортах. Таким образом жена фотографа Дмитрия Исхакова доказывает свое трудолюбие на тренировках.

Более того, девушка оставляет следующие подписи под фото в спортивном белье:

«Мотивирую вас на спорт! Ваш фитнес-тренер Полина Гагарина».

К слову, лауреату «Премии Муз-ТВ – 2016» в номинации «Лучшая исполнительница» есть, в кого быть такой стройной. Мама Полины была профессиональной артисткой балета «Алсос» в Греции.

Однако одних генов мало, поэтому исполнительница работает, что называется, в поте лица и в зале, и на домашних тренировках.

Стоит отметить, что спортивная фигура позволяет певице сниматься даже в рекламе продуктов здорового питания.

Напомним, что недавно Гагарина презентовала новый сингл «На расстоянии». Над песней трудился композитор Bahh Tee.

Ранее сама Гагарина призналась, что песня получилась очень личной. Об этом певица сообщила в своем Instagram-профиле. До этого с музыкальным оформлением трека «Небо в глазах» ей помогал рэпер Lоg Dog. Клип на эту песню набрал 2,4 миллиона просмотров на YouTube.