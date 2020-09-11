Папа Римский заявил, что удовольствия от еды и секса не являются греховными

Оказывается, нынешний Папа Римский, его святейшество Франциск совсем не против удовольствия от еды и от секса. Он не считает их греховными, а, наоборот называет божественными. Только еда должна быть хорошо приготовленной, а интимные утехи происходить по любви и ради нее.

Об этом говорится в вышедшей 9 сентября книге TerraFutura за авторством Карло Петрини, которая по сути является большим интервью понтифика, передает The Street Journal.

По словам священника, эти два удовольствия в прошлом несправедливо пали жертвой «чрезмерного усердия» католической церкви, и отголоски прежних непримиримых взглядов ощущаются до сих пор.

«Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское или еще какое, оно просто божественное, — цитирует издание Папу. — Церковь осуждала бесчеловечное, грубое, пошлое удовольствие, но, с другой стороны, всегда принимала простое человеческое, нравственное удовольствие».

Священник подчеркнул, что еда нужна для того, чтобы поддерживать здоровье человека, а сексуальное удовольствие призвано сделать любовь более красивой и гарантировать сохранение нашего вида. Что ж, новое время приносит прогрессивные взгляды.