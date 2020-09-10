«Прямо Шварценеггер»: Эмин обнажился и удивил

На одной из фан-страничек композитора Эмина Агаларова появилось сексуальное фото артиста в спортивном зале. Примечательно, что ранее этот же кадр сам Emin публиковал в личном профиле.

На фото азербайджанский певец демонстрирует мускулистое тело. Президент группы компаний Crocus Group показал подписчикам, что искусно владеет не только голосом, но и штангой.

Поклонники мгновенно отреагировали на фото певца многочисленными комментариями:

«Ну ты прямо Шварценеггер», «Это реально крутой результат, брат», «Опять чуть телефон не разбила от таких вот Ваших постов».

Заслуженный артист Республики Адыгея уже не в первый раз выкладывает фото своего мужественного тела. Победитель Премии Муз-ТВ в номинации «Лучший альбом» запустил спортивный челлендж в Instagram.

Артист призвал своих друзей и поклонников выкладывать фотографии пресса и торса. А победителям пообещал абонементы в фитнес-зал. Первым эстафету Emin передал музыкантам Джони и Тимуру Родригезу, певцу Сергею Лазареву, шоумену Александре Ревве, актеру Павлу Деревянко и предпринимателю Павлу Трейвасу.

Напомним, что недавно у музыкального исполнителя вышел новый трек «МММ». Продюсером композиции стал Максим Фадеев. До этого они записали совместные песни «Прости, моя любовь» и «Давай найдем друг друга».