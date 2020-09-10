«Подтягивается тело и проясняются мысли»: Каменских полюбила осенние тренировки на улице

Утром 10 сентября популярная певица Настя Каменских выложила в Instagram фото в трендовых велосипедках, демонстрирующих особенности ее фигуры. 33-летняя украинская исполнительница написала пост о том, что окончание лета — не повод для огорчения. Даже в дождливую погоду поп-дива намеревается продолжать свои разминки на свежем воздухе. Следить за своей фигурой и вести активный образ жизни можно вне зависимости от природных условий.

Анастасия отметила, что ранняя осень — это время, когда можно заново влюбиться в утренние пробежки и тренировки на свежем воздухе. Ведь жара уже спала, а холода еще не наступили. Сейчас Каменских активно тренируется. По ее опыту, это полезно не только для фигуры, но и для разума.

«Для меня это похоже на медитацию, когда одновременно подтягивается тело и проясняются мысли. После этого день точно будет продуктивным! И это правда работает!» — поделилась певица со своими поклонниками.

Напомним, что Анастасия Каменских замужем за рэпером Потапом. У супругов пока нет общих детей.