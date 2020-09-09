Известный скейтер Тони Хоук повторил трюки из культовой видеоигры

Специально для этого разработчики игры Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 воссоздали в реальности уникальную площадку для катания из спортивного симулятора.

4 сентября у геймеров и скейтеров всего мира произошло крупное событие: вышла видеоигра Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, которая является улучшенной версией первых двух частей этого культового спортивного симулятора. Для тех, кто не в теме, поясним, что эта игра воссоздает катание на скейтборде и носит имя легендарного мастера данного вида спорта — Тони Хоука.

К выходу новой игры ее создатели решили сделать фанатам еще один сюрприз и сняли ролик, в котором 52-летний Тони катается на скейте на площадке, которая своим видом точно повторяет игровую локацию «Склад».

После съемок Хоук признался, что это был очень крутой опыт: он практически чувствовал себя в игре и удивлялся, почему здесь нельзя сделать такие же захватывающие трюки, как там.

Добавим, что, кроме игровой индустрии, легендарный скейтер засветился еще в нескольких голливудских фильмах и озвучивал сам себя в мультсериале «Симпсоны».