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«Фигура — супер»: Решетова похвасталась стройными ногами на тренировке

Жена Тимати показала, что не забывает про спорт и берет резинки для фитнеса даже в дорогу.

«Фигура — супер»: Решетова похвасталась стройными ногами на тренировке
Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

На одной из фан-страничек модели Анастасии Решетовой появилось фото ее привлекательных ног во время занятия спортом. Примечательно, что ранее этот же кадр сама Решетова публиковала в личном профиле.

На фото владелица сети салонов красоты«Inhype» демонстрирует не только резинки для фитнеса, но и завидную стройность.

Модель Анастасия Решетова
Анастасия Решетова c соблазнительными ногами занимается в зале. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

Супруга шоумена Тимати не стесняется делиться снимками своей фигуры с подписчиками. Они в ответ восхищаются молодой мамой:

«Фигура — супер! Берем пример, девочки», «Идеал красоты для меня», «Шикарная женщина, молодец. Красотка»

Напомним, что в октябре прошлого года 24-летняя Решетова родила 37-летнему рэперу Тимати сына Ратмира. Мальчика назвали в честь погибшего друга Тимура Юнусова Ратмира Шишкова.

Нужно отметить, что беременность никак не отразилась на фигуре модели. Причиной этому является постоянная работа над собой. Девушка следит за питанием и говорит об этом со своей аудиторией. На сегодняшний день у Решетовой 3,7 миллиона подписчиков в Instagram. Вообще Анастасия предпочитает вести активный образ жизни. Она часто выкладывает в социальные сети гонки на мотоциклах и яхтах с собственным участием.

Модель Анастасия Решетова
Анастасия Решетова управляет яхтой. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостиженские ногиЗвездный спортЗвездный фитнесНовости googleРешетова родилаТимати