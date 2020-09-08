«Мне б такие формы»: Анна Хилькевич показала, как делать ягодичный мостик

На одной из фан-страничек появилось сексуальное фото актрисы во время занятия спортом. Примечательно, что ранее этот же снимок сама Хилькевич публиковала в личном профиле.

На фото звезда сериала «Универ» показала, что находится в отличной спортивной форме. Актриса призналась, что муж не всегда одобряет ее откровенные снимки. Однако мама двоих детей оправдывает свою страсть к фото в купальниках желанием доказать трудолюбие и упорство:

Спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки. К чему только мы не прибегаем, чтобы быть в хорошей форме. Анна Хилькевич

Многие поклонники поддерживают актрису и восхищаются ее фигурой: «Мне б такие формы!!! Молодец, Анна!», «Твой пресс просто чудо», «Такую красоту нужно постоянно фоткать».

34-летняя победительница премии «Mama Awards – 2018» в номинации «Кино и телевидение. Мама-киноактриса» часто делится видео и фото с тренировок и занятий йогой. Тем самым она показывает своим дочкам, как нужно следить за здоровьем. Вместе с девочками молодая мама посещает бассейн и следит за питанием.

Хилькевич всегда уделяла внимание своей фигуре. Привлекательные формы актрисы помогли попасть ей на обложку мужских журналов «Maxim» за декабрь 2011 и август 2015 годов, а также «Playboy» за декабрь 2013 года.

Напомним, что в 2012 году Хилькевич развелась со своим первым мужем Антоном Покрепой. После развода с директором по объектам телесериала «Барвиха» Анна вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. Сейчас они воспитывают дочерей Арианну и Марию.