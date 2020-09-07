«Принять это и двигаться дальше»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренировках без отца

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с американцем Джастином Гэтжи, который должен состояться 24 октября. Это будет первый бой российского спортсмена после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Мужчина скончался 3 июля. В свежем интервью 31-летний боец рассказал, каково ему тренироваться без поддержки своего самого первого наставника.

«Система не поменялась, но отца, конечно, очень сильно не хватает. Что мы можем с этим сделать? Мы должны с этим смириться, принять это и двигаться дальше. Другого выбора нет. Или надо оставить, или, если ты занимаешься этим, надо заниматься ответственно. Я тренируюсь точно так же, как раньше. Может быть, даже еще больше», — рассказал чемпион «Известиям».

Также Хабиб отметил, что не собирается экспериментировать со своей спортивной карьерой и до конца останется в легком весе. При этом атлет заверил, что он не причисляет себя к той категории спортсменов, которые возвращаются на ринг после длительного перерыва, объявив о завершении карьеры. Если Нурмагомедов действительно решит завязать со спортом, он сделает это окончательно. Ведь снова завоевать олимп без усиленных тренировок ему вряд ли удастся, и Хабиб это прекрасно понимает.

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Добавим, что следующий поединок Хабиба состоится в Абу-Даби, трансляцию события в прямом эфире покажет телеканал «Рен-ТВ». Сейчас спортсмен оценивает свою готовность к бою на 65 процентов. В планах — финишировать соперника во втором или третьем раунде.