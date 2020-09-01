«Мне снова 18!»: Сергей Лазарев похудел за лето на 12 килограммов

Чтобы похвастаться своими успехами, певец обнажил торс в Instagram. На свежем фото бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой предстал в одном трико.

37-летний певец Сергей Лазарев похвастался успехами своего летнего похудения. 1 сентября экс-солист группы Smash!! выложил в Instagram селфи с голым торсом и написал, что сбросил 12 килограммов за четыре месяца.

По словам звезды, ушел весь лишний жир с живота, а также «похудели» щеки. Однако при общей потере веса у него снизилась и мышечная масса.

«Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! — пишет артист. — Ну, а так я доволен, мне снова 18!»

В комментариях к свежему селфи Лазарева отметились его звездные коллеги, которые восхитились статной фигурой и рельефным прессом артиста. Так, обнаженный торс поп-исполнителя привлек внимание Екатерины Варнавы и Лолиты Милявской.

Отметим, что певец не стал раскрывать способы своего похудения. Но оно и к лучшему, ведь Teleprogramma.pro всегда советует не ориентироваться на звезд, подбирать диеты и тренировки индивидуально, проконсультировавшись со специалистами. Однако же замотивировать на достижение красивой фигуры Сергей умеет.