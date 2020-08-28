«Два месяца ел все что попало»: Алексей Воробьев поделился секретами идеальной фигуры

Музыкант, автор песен, исполнитель и актер Алексей Воробьев довольно часто радует подписчиков фото и видео со своих спортивных тренировок. Пока поклонницы восхищаются звездой, а мужская часть аудитории завидует и нервно курит в сторонке, артист рассказал о том, как проходят его занятия. В эксклюзивном интервью для Teleprogramma.pro певец открыл пару секретов о своем идеальном теле.

— Алексей, сколько раз в неделю вы тренируетесь?

— Я стараюсь тренироваться каждый день. Пробегаю по гористой местности 5-7 км, потом занимаюсь в своём домашнем спортзале. Когда в Лос-Анджелесе закрыли на карантин все фитнес-клубы я собрал тренажеры у себя дома.

Иногда занимаюсь всего 15-20 минут, иногда час, но я считаю, главное — делать это каждый день, чтобы мышцы привыкали к нагрузке и оставались в тонусе.

— Как удается поддерживать спортивную форму: диета, большие нагрузки?

— Я целых 2 месяца ел всё, что попало, целыми днями сидел, работая в музыкальной студии, и единственной физической нагрузкой у меня было донести пакеты с едой от машины до дома.

Месяц назад я посмотрел на себя в зеркало, и с этого момента бросил сладкое и фаст-фуд, начал бегать каждый день, и возвращать своё тело в привычную для меня форму.

— А как поддерживать форму, если из- за работы времени на тренировки не остаётся?

-Очевидно, что даже при самом загруженном графике всегда можно найти время упасть на пол, сделать отжимания, покачать пресс, взять в руки чемодан, с которым прилетел куда-то в город, прокачать бицепс и плечи. Как и в любом деле, в работе над собой самое важное — это желание и азарт. Я люблю превращать занятия спортом в игру, в чем мне помогает мой пес Моцарт.

С ним заниматься спортом гораздо веселее, — он уверен, что это наша общая веселая игра, поэтому пытается отнимать у меня гантели, хватает в воздухе мои ноги, когда я подтягиваюсь, и прыгает мне на живот, когда я качаю пресс, так что вместо рутины мои занятия спортом больше похожи на борьбу за выживание.