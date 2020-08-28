Прыгнуть в последний вагон: стартует финальный сезон популярного шоу «Танцы»

Зрителей канала ТНТ ждет последний сезон популярного шоу «Танцы». В субботу, 29 августа, в эфир выйдет программа, посвященная кастингу в Екатеринбурге, где члены жюри отбирали участников соревнования, которое закроет знаменитый телепроект.

«Перед ними (претендентами на победу, — прим. авт.) стоит задача показать все самое лучшее, что есть в их арсенале. А главное, что и уровень танцовщиков, которые приходят на самый первый этап, уже совершенно другой – ведь благодаря проекту они приобрели свой стиль, выработали вкус и поняли, насколько важны техника, музыка и креативность», — отмечают организаторы.

Примечательно, что именно с Екатеринбурга началась история шоу «Танцы» — в 2014 году там прошел самый первый кастинг. В стартовом выпуске нового сезона отбирать лучших членам жюри будет помогать стендап-комик Юлия Ахмедова, которая сама не раз занимала судейское кресло проекта. Также зрителям обещают: самый экспериментальный хип-хоп за всю историю кастингов в исполнении «МС от бога»; девичий брейк, который не на шутку удивит Мигеля; выступление девушки ростом в 184 сантиметра; хулиганскую постановку в неоновых костюмах и многое другое.

Смотрите первый кастинг финального сезона шоу «Танцы» 29 августа в 20 часов на канале ТНТ.