Россия сняла ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров

Зарубежным специалистам достаточно иметь лишь паспорт и визу.

Иностранные тренеры и спортсмены вновь могут свободно приезжать в Россию. 26 августа на сайте правительства РФ появилась информация о снятии ограничений для этой категории въезжающих в страну. С марта из-за пандемии они не могли приехать в Россию, в мае ограничение было снято для тех, кто заключил трудовой договор с отечественной организацией.

Теперь же, согласно подписанному Михаилом Мишустиным на днях распоряжением, для в въезда в РФ иностранному спортсмену, тренеру или другому специалисту в области физической культуры достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу (рабочую или гуманитарную). Это касается не только авиаперелетов, но и наземных видов транспорта.

В результате в нашу страну могут спокойно приезжать участники международных соревнований и члены профессиональных спортивных лиг.

Тем временем, если профессиональный спорт планомерно отходит от последствий карантина, то фитнес-индустрия терпит серьезные убытки. В частности, из-за того, что клиенты спортзалов опасаются «второй волны» коронавируса.