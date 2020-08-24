Фитнес-эксперт не рекомендовал соотносить результаты похудения с количеством пота

Спортивный портал «Чемпионат» выпустил статью о том, почему некоторые люди не потеют на тренировках. В материале объясняется, что на потоотделение влияет большое количество факторов, и этот процесс проходит в тренирующихся сугубо индивидуально, хотя в некоторых случаях малое количество пота может сигнализировать о проблемах в организме.

В статье велнес-тренер Андрей Семешов развеивает миф о том, что обильное потоотделение является признаком стремительного похудения. Специалист назвал выделение пота при физической тренировке попыткой тела сохранить сбалансированное состояние в условиях стресса, а интенсивность этого процесса — сугубо индивидуальным параметром для каждого человека.

«Уж точно не имеет никакого смысла судить об эффективности тренировки по тому, сколько разводов от пота осталось на футболке», — говорит тренер.

Даже если человек поставил себе цель похудеть, по словам эксперта, он должен помнить, что после интенсивного потоотделения ему нужно оперативно восполнить потерю жидкости. Если спортсмен грамотно пьет воду во время занятий, его вес до и сразу после тренировки останется примерно одинаковым.

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Справка Teleprogramma.pro

Андрей Семешов — специалист по фитнес-подготовке, сертифицированный нутрициолог, эксперт сайта «Чемпионат». Сам похудел на 27 килограммов.