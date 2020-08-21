Уилл Смит обманул поклонников, красуясь огромными мускулами

Актер использовал технологии кино, чтобы лучше выглядеть во время домашней тренировки.

Голливудский актер Уилл Смит выложил в Instagram ролик, на котором тренируется вместе с поп-звездой Джейсоном Деруло. На видео оба мужчины поднимают увесистые гантели, демонстрируя внушительные мускулы. Вот только атлетичный торс героя боевиков оказался «липой».

На видео Деруло задевает друга гантелей и у того падает «зеленый экран», который киношники используют, чтобы добавлять компьютерную графику в кадр. За ним у Смита оказывается довольно обычное тело в майке. Вдобавок, он держит тарелку с сэндвичем.

Раздосадованный таким казусом актер ругает музыканта и пытается сорвать его «накладные мускулы», но у Деруло все оказывается настоящим. В конце ролика зрителей ждет еще один забавный сюрприз.

Отметим, что на странице Смита много подобных видео в Instagram, он всегда не прочь развеселить поклонников каким-нибудь киношным трюком. А на самоизоляции 51-летний артист всерьез увлекся фокусами с «зеленым экраном».