Каскадеры показали впечатляющую тренировку боевых сцен для фильма «Капитан Марвел»

Женщина-каскадер Джоанна Беннетт, бывшая дублершей Бри Ларсон на съемках фильма «Капитан Марвел», выложила в Instagram ролик с тренировками боевых сцен для этого кинокомикса. На видео она дерется со своими коллегами мужского пола, раскидывая их в стиле могучей супергероини.

Оператор ролика подобрал такие ракурсы, что действие напоминает голливудский боевик, только происходит оно в спортивном зале. Ну и при монтаже женщине добавили немного космических лучей, чтобы драка выглядела ну совсем как в кино.

Интересно, что некоторые участники тренировки подвешены на специальных тонких тросах, поэтому могут взлетать и красиво падать после ударов. Зрители получили возможность узнать, как каскадеры репетируют фантастические боевые сцены, и убедиться, что не все впечатляющие моменты современного кино рисуются на компьютере. А еще видео заряжает на занятие спортом и приведения тела в порядок. В конце концов, не только супергерои могут выглядеть стройными и мускулистыми.

Напомним, ранее в Сети появилось подобное видео с актрисой Шарлиз Терон. Голливудская красотка отрабатывала боевые сцены для фильма «Бессмертная гвардия» и тоже швыряла мужиков в разные стороны.