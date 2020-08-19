Располневшая из-за неудачного романа британка нашла новую любовь и похудела на 100 кг

Британская газета Daily Mail опубликовала впечатляющие фотографии до и после 32-летней жительницы Ливерпуля Анджелы Снэгг: за пару лет женщине ужалось сбросить около 100 килограммов.

Героиня статьи рассказала журналистам, что начала набирать вес 9 лет назад, когда забеременела первым ребенком. Жизнь девушки усугубили токсичные отношения: ее бойфренд говорил ей, что она настолько толстая, что никто, кроме него, не захочет с ней интима. Несчастливый роман британка заедала фастфудом и запивала алкоголем. В результате ее вес поднялся до 203 килограммов.

Летом 2018 года Анджела решила, что хватит это терпеть, и бросила хамоватого парня. Болезненный разрыв она использовала, чтобы пересмотреть свое отношения к жизни. Благо, в этот момент она познакомилась с другим мужчиной, который жил по соседству. Новый возлюбленный поддержал стремление женщины к изменениям, она начала придерживаться здорового питания и посещать спортзал несколько раз в неделю, даже записалась на бокс. На сегодняшний день она весит около 100 килограммов, но это в два раза меньше, чем было раньше.

«Я так горжусь собой. Когда я смотрю в зеркало, мне трудно поверить, что это на самом деле я. Только взглянув на старые фотографии, я действительно понимаю, как далеко продвинулась, и чувствую себя потрясающе», — говорит мама двоих детей.

Анджела уверена, что ее вера в себя стала результатом того, что она встретила мужчину, который любит ее такой, какая она есть. Сейчас возлюбленные обручены, и невеста продолжает хорошеть на глазах.