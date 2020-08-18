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Леброн Джеймс показал свою игровую форму из фильма «Космический джем — 2»

Она получилась более яркой и интересной, чем в первой части.

Леброн Джеймс показал свою игровую форму из фильма «Космический джем — 2»
Леброн Джеймс станет новой звездой «Космического джема». Фото: globallookpress.com

Уже известно, что в продолжении культового фильма с элементами анимации «Космический джем» вместо Майкла Джордана главную роль сыграет новая звезда баскетбола Леброн Джеймс. 18 августа создатели сиквела показали игровую форму, в которой известный спортсмен появится в кино. В Twitter вышел короткий ролик с 35-летней звездой спорта в ярком комплекте майки, шорт и кроссовок. Форма выполнена в лазурном цвете с оранжевым логотипом мультфильмов Looney Tunes и смотрится очень стильно.

Теперь есть еще больше поводов ждать выход продолжения на экраны, который заявлен на июль 2021 года. Добавим, что кроме Леброна в фильме появятся и другие звезды NBA, такие как Клей Томпсон, Энтони Дэвис и прочие именитые игроки. Роль злодея исполнит Воитель из киновселенной Marvel — Дон Чидл.

Напомним, оригинальный фильм «Космический джем» вышел 1996 году. По сюжету, персонажи мультфильмов Looney Tunes (Багз Банни, Даффи Дак, поросенок Порки и другие) похищают известного баскетболиста Майкла Джордана в свой анимационный мир, чтобы тот помог им выиграть матч у коварных пришельцев. Спортсмен соглашается на игру, потому что у него есть личный мотив: для своей победы инопланетяне украли таланты лучших игроков NBA, и теперь их надо вернуть.

Картина была интересна как детям, так и взрослым. А еще она дала хорошую мотивацию заниматься спортом. У Джордана в ней была белая форма с логотипом, так что повторения первого фильма точь-в-точь ждать уже не приходится.

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