«Умные» обруч и боксерские перчатки помогут посчитать калории, сожженные на тренировке

Юные изобретатели из Челябинска придумали новые гаджеты для тренировок. Речь идет об «умных» обруче и боксерских перчатках. Эти устройства считывают количество произведенных ими оборотов и ударов соответственно и вычисляют, сколько калорий спортсмен потратил за одну тренировку. Также они помогают своим обладателям выстроить индивидуальный график занятий.

Как сообщает челябинский технопарк «Кванториум», чьи воспитанники разработали данные устройства, уже достигнута договоренность с компанией из Пакистана по массовому производству этих изделий. В ближайшее время опытные образцы будут переданы зарубежным коллегам, которые проведут с ними серию испытаний, а после собираются запустить продажи новых разработок по всему миру.

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