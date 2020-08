«Тайсон против Челюстей»: известный боксер устроил борьбу с акулами под водой

Даже чемпиону по боксу иногда нужно взглянуть в лицо страху. На днях звезда ринга, 54-летний Майк Тайсон, отважился на плавание с акулами. Спортсмен нырнул к морским хищникам на съемках программы «Неделя акул» для канала Discovery.

На ролике, опубликованном создателями передачи в соцсетях, видно, что боксер немного трусил вначале, но, освоившись под водой, осмелел и принялся обнимать акул, трогать их за нос. В некоторых моментах это было похоже на борьбу. Сам Железный Майк сравнил этот заплыв с боем на ринге и в шутку назвал его «Тайсон против Челюстей».

