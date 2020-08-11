«Тайсон против Челюстей»: известный боксер устроил борьбу с акулами под водой

Железный Майк признался, что решился на это для преодоления своего страха.

Даже чемпиону по боксу иногда нужно взглянуть в лицо страху. На днях звезда ринга, 54-летний Майк Тайсон, отважился на плавание с акулами. Спортсмен нырнул к морским хищникам на съемках программы «Неделя акул» для канала Discovery.

На ролике, опубликованном создателями передачи в соцсетях, видно, что боксер немного трусил вначале, но, освоившись под водой, осмелел и принялся обнимать акул, трогать их за нос. В некоторых моментах это было похоже на борьбу. Сам Железный Майк сравнил этот заплыв с боем на ринге и в шутку назвал его «Тайсон против Челюстей».

Кстати, в ноябре возрастной боксер действительно выйдет на ринг — для показательного боя с 51-летним Роем Джонсом – младшим. Спортсмен признается, что ему страшно делать это, и он отважился нырнуть к акулам, чтобы побороть свои страхи.

«Я приравниваю это к преодолению страха вернуться на ринг в 54 года. Участвуя в «Неделе акул», я узнал, что меня пугает все, что угодно. Но я все еще способен преодолевать то, что может помешать мне выполнить миссию моей жизни — раскрыть свой наивысший потенциал», — цитирует Майка издание Daily Mail.