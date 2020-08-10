«Им это нравится»: Меган Маркл и певица Адель стали вместе ходить на уроки пилатеса

Известные барышни избавляются от стресса и следят за фигурой вместе.

Переехавшие в Лос-Анджелес принц Гарри и Меган Маркл оказались соседями со многими звездами, а ближе всех, если не по метрам, то по духу, оказалась популярная певица Адель, тоже перебравшаяся в Америку из Великобритании.

Как сообщает издание The Mirror, Адель и Меган стали настоящими соседками — ходят друг к другу в гости, а с недавнего времени вместе посещают уроки по пилатесу.

«Им это нравится. Инструктор также давал уроки Гарри. Это отличное средство для снятия стресса», — сообщил журналистам анонимный источник.

Он добавил, что эти занятия помогают Меган отвлечься от судебной тяжбы с изданием Mail (она подала иск за то, что газета опубликовала отрывки из ее писем отцу).

У Адель же своя невероятная история похудения. За последние пару лет певица из толстушки неожиданно превратилась в стройняшку. По некоторым данным, она сбросила более 40 килограммов. Как ранее рассказывал ее тренер, такой результат стал возможен благодаря изнурительным тренировкам и правильному режиму питания.