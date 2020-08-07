Инна Маликова дала рекомендации, как начать регулярно заниматься спортом

Инна Маликова показала свои тренировки. Занятия спортом певица проводит на свежем воздухе с соответствующим инвентарем. Подписчикам она рассказала, что спорт должен приносить удовольствие, поэтому нужно пробовать разные направления и виды.

«Начните заниматься сначала с единомышленниками, с подругой, мужем, мамой, сестрой. Возьмите пару занятий с тренером, если это необходимо. Не ждите мгновенный результат, получайте удовольствие от самого процесса. Ведь после тренировки мы вымотаны физически, а эмоционально только заряжаемся!» — написала Маликова.

Также певица отметила, что обязательно нужно наблюдать за своим прогрессом и постоянно хвалить.

Недавно Инна Маликова отдыхала в Ессентуках и порадовала поклонников красивым загаром. 43-летняя певица позволяет себе примерять смелые образы, ведь занятия спортом помогают ей быть в хорошей форме.