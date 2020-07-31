В Америке пенсионерка записалась в фитнес-клуб в 93 года и бросила тренировки в 104

Профессор микробиологии из Гарварда Рут Кундсин может смело причислять себя к долгожителям — 30 июля ей исполнилось 104 года. Однако скрюченной старушкой дама не выглядит. Ей на вид и 90 не дашь.

Свое долголетие женщина приписывает физическим тренировкам, которые она выполняла под присмотром опытного инструктора. Причем еженедельные походы в фитнес-клуб она начала в возрасте 93 лет (в 81 год профессор ушла на пенсию). Когда спортзалы по всему миру стали закрываться из-за коронавируса, увлеченную женщину это не остановило — она стала покупать гантели и резинки, чтобы заниматься с тренером дома.

И вот только сейчас, в 104, долгожительница собирается оставить тренировки и сесть за написание книги о своем возрасте. Об этом она рассказала в интервью изданию Patriot Ledger, назвав себя слишком старой для фитнеса.

А вот ее тренер Дик Рэймонд, которому самому уже 70 лет, считает, что женщине нужно продолжать заниматься на ее любимых тренажерах.

«Я надеюсь, что Рут вернется, потому что я думаю, что это все равно принесет ей много пользы, — цитирует инструктора портал LADbible. — Самое важное для нее — это сохранять баланс и работать с весами».

Пока другие пенсионеры жалуются на свои болячки, Кундсин рассказывает в интервью, что она ведет счастливую жизнь и довольна своей старостью. Женщина отмечает, что, кроме тренировок, последние десять лет ее поддерживал еще и социальный аспект похода в спортзал, например, общение с молодым, по ее меркам, тренером.