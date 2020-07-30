Из-за страха перед «второй волной» коронавируса фитнес-клубы потеряли треть абонементов

Страх перед «второй волной» коронавируса заставил клиентов фитнес-клубов отказаться от своих абонементов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного отделения Ассоциации представителей фитнес-индустрии Наталью Стеллу.

Женщина рассказала журналистам, что уже 35% владельцев клубных карт хотят вернуть свою деньги за абонементы. По ее словам, причины для этого разные. Одни люди не уверены, что смогут воспользоваться услугами тренажерных залов, если те снова закроются на карантин, другие боятся заразиться во время тренировки, третьим не хочется соблюдать дополнительные меры безопасности.

Спикер отметила, что авансовые платежи, которые клиенты вносят, покупая абонементы — это основа всей финансовой модели фитнес-индустрии. Без них из без того сильно пострадавшая сфера бизнеса может окончательно рухнуть. В виду этого ассоциация направила предложение в Госдуму о введении годового моратория на возврат денег клиентам за абонементы.