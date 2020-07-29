В Америке разрабатывают таблетку, заменяющую поход в спортзал

Пока приверженцы здорового образа жизни по всему миру страдают от закрытия фитнес-клубов, в Калифорнийском университете Сан-Франциско проходят необычные исследования. Проведя эксперименты на мышах, местные ученые выявили малоизученный белок, вырабатываемый печенью, который оказывает на мозг такое же воздействие, как и физические упражнения.

Исследователи отмечают, что спортивные тренировки являются одним из наиболее эффективных способов защиты мозга от возрастного снижения когнитивных функций, то есть они предохраняют человека от болезни Альцгеймера и старческой деменции, например. Но для многих пожилых людей в связи с их заболеваниями физическая активность невозможна. Вот здесь-то и может пригодиться открытие американских ученых. Если упомянутый белок (Gpld1) синтезировать в таблетках, то даже люди, которые не имеют возможности посещать спортзал, получат благотворный эффект от тренировок. Правда, речь идет только о мозге, а не о борьбе с лишним весом.

«Если бы существовал препарат, который давал бы те же преимущества для мозга, что и физические упражнения, каждый бы его принимал. Наше исследование предполагает, что, по крайней мере, некоторые из этих преимуществ однажды могут быть доступны в виде таблеток», — говорит автор исследования, доцент факультета анатомии, физиотерапии и реабилитации Саул Вилледа.

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Его лаборанты взяли кровь у старых мышей, которые регулярно занимались физической активностью в течение семи недель, и ввели ее другим пожилым особям, которые старели в сидячем ритме жизни. Эксперимент показал, что у последних значительно улучшились обучение и память. Проанализировав результаты, ученые и вычислили нужный белок, которого, как выяснилось позже, у активных пожилых людей больше, чем у пассивных. Исследователи уже задумались о «волшебной» таблетке на его основе, но пока это все только в теории.